中评现场：马参加黄帝公祭典礼　种植桥山柏

马英九一行瞻仰轩辕殿（中评社图片） 中评社西安4月5日电（记者 林艳）甲辰（2024）年清明公祭轩辕黄帝典礼4月4日在陕西举行，中国国民党前主席马英九率台湾青年驱车两个小时来到黄陵县参加公祭大典。马英九曾在台湾六度遥祭黄帝，这是其首次赴陕西现场祭祀。他表示，能带着台湾青年学子到陕西亲自祭祀黄帝陵深感意义重大，希望台湾的年轻人，透过这次难得的机会，要更加牢记中华文化与中华民族的根源，以及身为炎黄子孙的骄傲。当他提到要牢记“身为炎黄子孙的骄傲”时一度哽咽，身后的台湾青年则自发地鼓起了掌。



期间，马英九在公祭典礼上，与中共中央台办、国台办主任宋涛共同上台敬献花篮并向黄帝行三鞠躬礼。此外，在国台办副主任仇开明的陪同下，马英九还瞻仰了轩辕殿、拜谒黄帝陵以及共同种植了桥山柏。



公祭典礼结束，马英九在见记者时表示，大部分的台湾人对中华文化与民族认同，都有极其坚定的信念。即使过去台湾曾被日本殖民统治五十年，仍坚持身为黄帝子孙，保有台湾人民族的主体性和尊严。七十年前，也就是台湾光复的第二年，台湾各界耆老林献堂、丘念台、李建兴等组团到大陆祭祖，特别到黄帝陵秉告祖先台湾已经从日本手中光复。这是台湾人在日本统治50年后回归中华民族重要的象征行动，令人感动怀念。



马英九认为，慎终追远、饮水思源，是中华民族建立数千年优良传统的重要根源。更重要的是，“慎终追远”、“源远流长”，既是中华文化的核心价值，也是台湾人民美德的一部分。他表示，这次亲自来到这里，就是希望藉此表达台湾人对传统中华文化尊宗敬祖的重视，也让更多人瞭解民族文化传承的重要性。



最后，马英九表示，希望来自台湾的年轻人，透过这次难得的机会，要更加牢记中华文化与中华民族的根源，以及身为炎黄子孙的骄傲。中评社记者也留意到一个小细节，当马英九提到“身为炎黄子孙的骄傲”时一度哽咽，身后的台湾青年听后则是自发鼓掌。



应大陆方面邀请，中国国民党前主席马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。马英九一行预计在陕西停留4天，期间还将参观秦始皇帝陵博物院、法门寺、大慈恩寺（大雁塔）、陕西历史博物馆及西安国家版本馆，也将参访杨凌智慧农业示范园，并前往马援祠及马援墓寻根。