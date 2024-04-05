中评现场：清明公祭轩辕黄帝典礼在陕西举行

入场仪式（中评社 林艶摄） 中评社西安4月5日电（记者 林艳）甲辰（2024）年清明公祭轩辕黄帝典礼4日在陕西省延安市黄陵县桥山祭祀广场举行。两岸同胞、港澳同胞、海外侨胞代表共400余人参与，包括中国国民党前主席马英九一行以及新党前主席郁慕明等。



上午9时许，桥山祭祀广场上人头攒动，黄色的旌旗迎风招展，九鼎八簋也摆放有序。整个桥山祭祀广场四周被苍松翠柏紧紧环绕，十分庄严肃穆。在鼓乐仪仗引导下，所有来参加祭祀的人员通过沮水河畔，登上95级台阶，再穿过轩辕庙来到祭祀广场。



9时50分，公祭典礼正式开始。典礼包括九项仪程：全体肃立、击鼓鸣钟，唱《黄帝颂》，敬献花篮，恭读祭文，向轩辕黄帝像行三鞠躬礼，乐舞告祭，龙飞中华，瞻仰轩辕殿、拜谒黄帝陵，种植桥山柏。



公祭典礼上，参祭人员全体肃立，现场击鼓鸣钟，表达中华儿女对人文初祖轩辕黄帝的景仰和感恩。击鼓鸣钟后，《黄帝颂》响彻全场。随后，全国人大常委会副委员长彭清华，全国政协副主席蒋作君，陕西省委书记赵一德，中央台办、国务院台办主任宋涛，中央统战部副部长马利怀，全国侨联副主席高峰，中国国民党前主席马英九等人敬献花篮。陕西省省长赵刚恭读祭文，全体人员向轩辕黄帝像行三鞠躬礼。



在盛大乐舞告祭中，一条长56米的“金色飞龙”从祭台中心盘旋腾跃而起，表达龙腾盛世、福佑中华的美好祈愿。



随后，参祭人员依次瞻仰轩辕殿、拜谒黄帝陵。部分参祭人员在陵园中种植桥山柏，让巍巍轩辕殿、苍苍桥山柏见证生生不息的华夏文明，凝聚中华儿女奋进力量。



轩辕黄帝是中华民族的人文初祖，自汉代起，中华民族就开始祭祀黄帝的活动。上世纪80年代以来，清明公祭轩辕黄帝典礼成为连接海内外中华儿女的重要情感纽带。



甲辰（2024）年清明公祭轩辕黄帝典礼以“铸牢中华民族共同体意识，奋进中国式现代化新征程”为主题，以“溯源、寻根、凝心、铸魂”为主旨，由陕西省人民政府、国务院台办、国务院侨办、全国侨联共同主办。