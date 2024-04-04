拉夫罗夫：中国解决乌问题的计划最明确合理

中评社香港4月4日电／卫星通讯社报导，俄罗斯外长谢尔盖•拉夫罗夫表示，中国提出的解决乌克兰问题的倡议是迄今为止最明确合理的解决冲突的计划。



拉夫罗夫对记者说：“中国早在去年就提出了最明确的计划——12 点原则和立场。我们的中国朋友说，首先希望所有其他各方就所有这些原则达成一致。”



他表示，与俄罗斯拒绝接受的弗拉基米尔·泽连斯基的“和平公式”不同的是，中国计划的所有12 点都是相互关联、互为制约的，而泽连斯基的“和平公式”，用俄外长的话来说，则是一份“你想要什么的菜单”。



拉夫罗夫称：“对我们来说最重要的是，中国的文件基于对目前局势原因以及消除这些根本原因必要性的分析，它构建得符合逻辑。”



2023年2月底，中方发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，提出尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈等12条主张，得到了国际社会的普遍认同和赞誉。



莫斯科曾多次表示愿意谈判，但基辅在立法层面禁止谈判。西方一直呼吁俄罗斯谈判，莫斯科已经表达了谈判的愿意，与此同时，西方却对基辅一直拒绝谈判视而不见。



克里姆林宫此前表示，目前不存在乌克兰局势转入和平轨道的前提条件，对俄罗斯来说实现特别军事行动的目标是绝对优先事项。克宫还表示，在考虑事实形势和新的现实情况下，乌克兰局势可以转入和平轨道，莫斯科方面的所有要求非常清楚。