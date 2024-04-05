中评关注：公祭轩辕黄帝典礼细节大有深意

乐舞告祭气势恢宏、大美大雅（中评社 林艶摄） 中评社西安4月5日电（记者 林艳）中国国民党前主席马英九一行4月4日上午参加了在陕西举行的清明公祭轩辕黄帝典礼，中评社记者在参与记录报导这场庄严肃穆的典礼过程中，也对公祭典礼有了更深入的瞭解。



据《史记·五帝本纪》记载：“黄帝崩，葬桥山”。中华民族顺天敬祖，在重要时节或重大事件发生时会在桥山之上的黄帝陵祭祀祖先。黄帝陵内，“汉武仙台”遗址，青砖黄土，风貌古朴。史书记载，公元前110年，汉武帝刘彻率领十八万大军北巡朔方，凯旋时祭黄帝于桥山。从此，在黄帝陵祭祀黄帝成为悠久传统。



典礼共有九项仪程：全体肃立、击鼓鸣钟，唱《黄帝颂》，敬献花篮，恭读祭文，向轩辕黄帝像行三鞠躬礼，乐舞告祭，龙飞中华，瞻仰轩辕殿、拜谒黄帝陵，种植桥山柏。其中，有几个仪程令记者印象深刻。



细节一：典礼开始时间为何是9时50分



中评社记者注意到，公祭典礼开始的时间特别选在了9时50分，这个时间点也具有九五之尊含义。



细节二：击鼓34通 鸣钟9响



在公祭大典开始后，首先是击鼓鸣钟。鼓声雄浑，钟鸣悠远，回荡在桥山沮水间。中评社记者注意到鼓声击向的次数和鸣钟的向数都非常有深意，其中击响的34通鼓声象征着全国34个省、自治区、直辖市、香港、澳门特别行政区和台湾地区以及海内外中华儿女崇敬初祖的共同心声。9响钟鸣代表了中华民族传统礼仪的最高礼数，表达全体中华儿女对人文初祖轩辕黄帝的无限景仰和无比感恩。