马英九：来陕西寻根　难掩心中激动

马英九强调自己来到陕西难掩内心激动。（中评社 张嘉文摄） 中评社西安4月5日电（记者 张嘉文）马英九4日晚上和陕西省委书记赵一德会见，他在会中提到，此次来陕西马援祠寻根，他难掩心中激动，此行对他而言意义重大，而两岸的未来任重道远，深盼海峡两岸能够共同努力，追求和平，避免战争，为振兴中华共同奋斗。



马英九也提到，这次的寻根之旅，他同样带着年轻的朋友同行，因为两岸青年的交流是非常重要且必要的。这种亲切的热络，正因为我们是享有共同历史、文化，在几次的交流中也让他更坚信这样的活动是“势在必行”，也是能消弭彼此误会最好的方式。



这场会见是在陕西宾馆的荷风厅举行，赵一德早早就到现场等待马英九一行，他除了和马握手合影外，也一一和马英九带领的学生访问团成员握手寒暄，现场气氛融洽。



马英九在会中表示，“一座长安城，半部中国史”中华文化五千余载，位处中原的陕西见证了中国历朝的兴衰，俗话说“地下文物看陕西”，陕西保留了传统的中华文化。中华文化中讲究的慎终追远，便是他来到陕西最重要的目的。



马英九说，去年是他从事两岸工作近40年，第一次到访大陆，也是第一次前往湖南祭祖。他还记得抵达湖南湘潭，便看到乡亲热情地在现场等候、与他打招呼，一听到他熟悉的湖南话，内心备感亲切，情不自禁地回应道“湘潭伢子回来了！”。

