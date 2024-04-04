美副国务卿：俄国军事能力完全恢复 变更强了

中评社香港4月4日电／美国副国务卿坎贝尔（Kurt Campbell）3日表示，俄罗斯在乌俄战争受创后，其军事能力“已几乎完全恢复”其，脱胎换骨的俄军，不只对乌克兰构成威胁，更成为欧洲和北约的重大挑战。



中时网消息，坎贝尔在一次由华府智库新美国安全中心（CNAS）主办的演讲中表示：“我们在过去几个月中不断在评估，俄罗斯军事能力已经完全恢复 。”



他表示，莫斯科在乌克兰战争初期遭受了挫折，但现已“完成调整并对乌克兰构成威胁，但不仅仅是对乌克兰，俄军新拓展的军事能力，对欧洲稳定构成了更长期的挑战，并威胁到北约盟友。”



谈论到印太区安全时，坎贝尔指出，俄罗斯获得了中国的工业和商业支持。美中作为印太地区的主要竞争对手，中国去年与俄罗斯的贸易额达2400亿美元，是最大的贸易伙伴。



西方政府及其部分智库对俄罗斯如何振兴其受到重创的军队提出了不同的分析。据英国情报机构估计，俄罗斯在战争的头几年中损失了约31.5万名士兵，战争分析人士表示，俄罗斯也消耗了大量的空中和支援物资。



面对这些损失，俄罗斯普丁已将该国的军工企业复合体（MIC）打开，将经济重点转向生产弹药、武器和设备。



报导称，坎贝尔的言论似乎是西方对克里姆林宫生产推动的最乐观的评估之一，但除去西方批判性的分析或所谓的官方数据之外，仍有许多不同的观点，和参照。