中评关注：马祭黄帝陵一席话　直刺绿营心脏

马英九出席黄帝陵祭典。（中评社资料照） 中评社西安4月5日电（记者 张嘉文）马英九4日在陕西省黄陵县参加甲辰年（2024）清明公祭轩辕黄帝典礼，他在活动后向媒体发表感想的一席话“无论是何党派，都共奉黄帝做为我中华民族炎黄子孙共同的始祖。”可以说是直刺民进党过去多年来，在台湾推动“去中化”运动的心脏。



马英九强调了两岸本是同根同源，这是铁打且无法改变的事实，也是直指民进党执政后推行“去中化”的错误，让两岸愈离愈远的后果，最终可能就是走向大家都不想看到的结局。



马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。一行人3日晚上抵达陕西预计将停留4天，4日一早便驱车2小时参加甲辰年（2024）清明公祭轩辕黄帝典礼，过去马执政八年期间，曾六度亲临主祭遥祭黄帝，代表了他对此事的重视程度。而这次是马英九首次到陕西，并到黄帝陵祭拜，其内心激动程度可见一班。



马英九此行在出发前已遭到绿营上下全面的围剿，4日在黄帝陵祭典后的发言，更是引来绿营人士的批评，但他们的论点也只能从台湾正逢震灾的角度，批评马这时机点却在祭祀千年之前的帝王，却无法否认两岸确实同根同源的说法。



毕竟台湾在民进党“去中化”推动下，整个社会还是以讲中文、写汉字，过着和传统中国节日以及习俗，就如4日正逢清明节，扫墓文化正是中华文化中慎终追远的代表。马英九一席话正是戳破了民进党“去中化”的幻想，也是大力呼唤台湾社会回到中华文化传统的正道上。



马英九更提到，慎终追远、源远流长，既是中华文化的核心价值，也是台湾人民美德的一部分。也是在大陆方面释出讯息，在台湾和他一样仍重视传统中华文化尊宗敬祖的人并不少，大多数人并非认同绿营“去中化”的动作。



而综观目前现实，确实也只有回到两岸同根源的基础上，才能让两岸关系重新回到良善的局面，马英九的谈话背后深意，就很值得台湾各界的重视了。