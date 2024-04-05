快评：宝岛心系根祖　两岸一统历史必然

中评社快评／“港澳背依厚土，一国两制，和衷共济；宝岛心系根祖，两岸一统，历史必然。进愈难，行愈险，虽千万人不阻吾往；道不变，志不改，破九重围必达之巅。”



甲辰（2024）年清明公祭轩辕黄帝典礼，陕西省省长赵刚恭读的祭文中，提到港澳台。很多媒体特别留意到“两岸一统，历史必然”这一句；内地不少网友认为这句祭文令人感动。



马英九率台湾青年昨天在陕西参加公祭轩辕黄帝典礼，现场聆听祭文。马英九说，他曾在台湾六次遥祭黄帝陵，这次亲自来到这里，就是希望藉此表达台湾人对传统中华文化尊宗敬祖的重视。马英九指出：“和平两岸，双赢共荣，同胞一体，允执厥中，为我这次亲祭轩辕黄帝陵做个注脚。”



“两岸一统，历史必然”，触动了台湾一些人的神经，他们不愿面对这个现实，也无力改变这个现实。台湾一些媒体、以及绿营一些人对此大做文章，“抺黑、抺红”，用的是一贯的技俩及措词。



大陆一直强调，两岸统一是中华民族走向伟大复兴的历史必然。今天，大陆的发展进步从根本上决定着两岸关系走向，大陆把握两岸关系主导权和主动权，统一的时、势、义都在大陆这一边。



“两岸一统，历史必然”！昨天在现场参加公祭轩辕黄帝典礼活动的台湾资深媒体人黄智贤说，“在我们这一代，把台湾带回家！”黄智贤道出了很多人的心声。