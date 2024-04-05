韩国国会下周选举　朝野骂战升级

左图：韩国执政党国民力量党领袖韩东勋（中）3月28日首尔出席竞选活动。右图：韩国在野党共同民主党党魁李在明（中）3月28日在首尔拉票。＼法新社 中评社北京4月5日电／据大公报报导，韩国第22届国会选举将于4月10日举行，届时将决定国会300席人员构成，包括254个选区议席和46个比例代表议席。目前朝野各方选战已进入白热化，以执政党国民力量党和在野党共同民主党为首的各党派不比拼施政蓝图和政策愿景，反而展开激烈骂战，局势混乱令韩国舆论担忧。



韩国本次国会选举被视为尹锡悦政府及执政党国民力量党近2年来的“期中考核”，对该国未来数年的政局走向意义重大。选举结果将决定未来国会主导权的归属，还将影响3年后举行的下届总统选举。



目前国民力量党在国会中仅占101席，少于在野党共同民主党的142席。该党希望通过此次选举，改变目前“朝小野大”的局面，在立法层面为尹锡悦政府未来3年的执政保驾护航。



两派支持率差距扩大



韩联社3日公布一项调查显示，随着国会选举临近，执政党与主要在野党之间的差距继续扩大，国民力量党支持率下降至30%，而共同民主党的支持率上升至41%。调查还显示，韩国总统尹锡悦的支持率再次下跌，较一个月前下降至34%。彭博社预计，选举过后，共同民主党或能继续在议会中保有多数席位，这意味着未来各集团之间在预算等关键项目上将持续陷入僵局和妥协。



随着两大党互相撕咬，由短暂担任韩国法务部长曹国率领祖国革新党作为“第三党”在各项民调调查中开始冒头，一些民众支持其领导国会，以制衡两大党。曹国在2017年至2019年担任文在寅政府的青瓦台民政首席秘书官，2019年被指定担任法务部长后不久，家人就接连爆出丑闻。曹国在反对声浪下上任，一个月内快速推出检察改革方案后便火速请辞，此后官司缠身。

