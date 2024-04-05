忧伊朗报复　以色列军方停休戒备

图：1日，伊朗驻叙利亚大马士革领事馆遭以军空袭。＼法新社 中评社北京4月5日电／据大公报报导，据《卫报》及路透社报导：由于担心伊朗报复，以色列军方4日在一份声明中说：“根据形势评估，当局决定暂时停止以色列国防军所有作战部队的休假。以色列国防军正处于战争状态，部队的部署将依据要求进行持续评估。”



以色列军方3日表示，已经征召后备军人来加强空防。特拉维夫居民当地的全球定位系统（GPS）服务已中断，据报是为了抵御制导导弹的袭击。伊朗驻叙利亚大使馆的领事建筑1日遭到空袭，造成两名伊朗将领和五名军事顾问遇难，伊朗最高领袖哈梅内伊和总统莱希周二誓言要对这次袭击作出回应。



另外，国际食物慈善团体“世界中央厨房”（WCK）救援车队1日在加沙遭遇以色列方面空袭，7名援助人员被杀害，引发国际社会众怒。4日，WCK呼吁针对以军的袭击展开独立调查。



1日晚，3辆WCK汽车组成的车队在离开加沙代尔巴拉赫的一个援助仓库后，遭一架以军无人机多次攻击，致7名成员丧生。死者包括澳洲、英国和波兰公民，以及一名美国和加拿大双重国籍公民。



根据以色列媒体报导，WCK的车队中没有任何可疑的武装分子，且一直沿着预先批准并与以军协调的路线行驶。WCK创始人、厨师安德烈斯3日表示，以色列国防军与该组织保持着联系，并瞭解其援助人员的行动，但他们仍旧“有针对性地、故意地、不间断地”轰炸车队，“直到车队中的所有人都死亡”。



以色列总理内塔尼亚胡和以色列国防军已就此次事件道歉，军方称这次空袭为行动事故，并表示调查正在进行中，但未详细解释此错误是如何发生的。