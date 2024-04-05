猴疱疹袭港　金山公园游人带棍自保

图：有游人拿着便利店购物袋经过，即有猴子上前抢夺。＼大公报记者林少权摄 中评社北京4月5日电／据大公报报导，本港近日录得首宗人类感染猴疱疹病毒，患者曾在金山郊野公园被猴子抓伤。金山郊野公园是本港著名的猴子聚居地，大公报记者昨日到现场直击，有游人包括记者被猴子靠近企图抢夺身上物件。游人听到有人被猴子抓伤后感染的消息，纷纷表示会提高防范，携带长棍保护自己，但也有行山客表示不担心。



渔农自然护理署昨日回覆《大公报》表示，过去三年连同今次个案，共接获21宗猴子伤人报告。在刚过去的复活节三日假期，该署人员加强巡逻金山郊野公园及狮子山郊野公园，5人因涉嫌违法喂饲野生动物而被检控。＼大公报记者 易晓彤



该名37岁男患者因发烧及神志不清，3月21日被送往仁济医院急症室并入院，在深切治疗部接受治疗，昨日仍然危殆。他于2月下旬在金山郊野公园曾被猴子袭击受伤，对于他遇袭地点及受伤详情，卫生防护中心昨日回覆《大公报》查询表示仍在调查。



昨日是清明节假期，不少人到金山郊野公园郊游，大公报记者于下午在现场所见，公园入口处已有十多只猴子出没，牠们三两成群，对途经游人携带的物品虎视眈眈。有游人坐在凉亭休息，大胆的猴子直接爬上凉亭的横梁，亦有猴子在附近的垃圾桶旁觅食。



公园入口有告示提醒行山人士收好胶袋，不要和猴子对望，而非法喂饲猴子等野生动物，最高可被罚款一万元。不过，在公园内工作的周小姐说，经常见到有人在下午或晚上驾车到来，带着面包、生果喂饲猴子，也不时有游人喂猴。



行山客：牠们专欺小童和女士



有游人近距离拍摄猴子，甚至有年轻男子拿着水樽对猴子做出挑衅动作，被猴子一路尾随。但亦有游人与猴子保持距离，有小朋友被突然靠近的野猴吓到，被家长护在身边快步远离。大公报记者采访期间，一只猴子突然靠近，试图抢夺记者肩上的手袋。行山径旁，有外籍游人坐下野餐，他们携有长棍，几只猴子在附近徘徊并虎视眈眈，未敢上前。

