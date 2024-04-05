麦美娟：国安教育日增讲解国安条例

图：麦美娟表示，各类游戏活动有效提高市民对国家安全知识的兴趣。 中评社北京4月5日电／据大公报报导，每年4月15日是全民国家安全教育日。民政及青年事务局局长麦美娟日前接受传媒访问时表示，局方今年将和不同社会团体合作，举办多种活动，向青年宣传国家安全知识，其中还将新增有关《维护国家安全条例》的内容。



伙不同团体 18区办活动



麦美娟表示，今年会在十八区继续举行多项关于国家安全教育的宣传活动。例如，民青局会同公民教育委员会合作举办一些国家安全的展览，也会举办国家安全的儿童填色比赛，此外，民青局也会与不同团体一齐举办展览或各类表演等。



麦美娟说，去年全民国家安全教育日期间，青少年步操表演等节目广受欢迎。民青局鼓励青年参与制服团队的中式步操练习，以及参观驻港部队展览中心等活动，以提升青年的民族自豪感。



就如何让香港年轻人全面认识总体国家安全观，麦美娟认为，民青局应举办多种不同的活动来吸引年轻人，提起年轻人的兴趣。她举例说，各类游戏就能有效提高市民瞭解国家安全知识的兴趣，民青局与公民教育委员会多次举行认识宪法、《基本法》、香港国安法的问答游戏比赛，每年都有过万人参与。



《维护国家安全条例》早前刊宪，麦美娟表示，这使得今年的全民国家安全教育日有了十分特殊的意义，今年民青局的各项宣传会讲解相关的国家安全各项知识，其中必然会涉及《维护国家安全条例》有关知识。



麦美娟指出，青年亲身感受国家发展，认识到国家稳定对于发展的重要性，可更进一步理解国家安全的重要性。去年政府资助了三万多名青年到内地交流实习，他们透过实习交流深度认识了国家发展，而民青局也举行活动请他们分享经验。未来民青局也会继续举办相关活动。