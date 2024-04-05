龛位供应增　先人五个月可“上位”

左图：到长生店拜祭先人的市民，携带的祭品普遍以简约为主。\大公报记者摄；右图：大批市民于清明时节上山拜祭，以表孝意。\大公报记者蔡文豪摄 中评社北京4月5日电／据大公报报导，被称为“长生街”的红磡曲街一带提供殡仪服务的店铺林立，部分持牌殓葬商处所可暂存先人骨灰。昨日清明节，不少孝子贤孙前往拜祭先人，大公报记者现场观察，随着政府严禁在该处街上燃烧冥镪，过去拜祭时烟雾弥漫的情景大有改善。



有市民表示，近年公营骨灰龛位供应充足，先人离世大约一年已有龛位选择。有殡仪业人士表示，连同立碑等仪式，先人平均五个月内可上龛位，部分市民希望将先人骨灰安置到心仪地区，因此需在持牌殓葬商处所暂放先人骨灰。＼大公报记者 锺佩欣



大公报记者昨日上午于曲街一带现场观察，到来进入殡仪服务店铺拜祭的市民，携带的祭品普遍以简约为主，鲜花、少量食物等，有市民认为心意最重要。有附近居民表示，近年政府规管红磡拜祭安排，扰民情况大有改善。持牌殓葬商店铺负责人李先生说，早于五、六年前，政府严禁市民在街上燃烧冥镪，经整顿后环境卫生已改善。



郑先生的至亲于一年前离世，骨灰暂存放在该处的店铺内，昨日趁清明节到来拜祭。他告诉大公报记者，早前知道屯门有龛位可供申请，但家人们心仪沙田石门，期望让先人骨灰安放于沙田石门的骨灰安置所，“我们想等新的骨灰龛场，所以才那么久。”他说殡仪中介公司通知，预计今年内可提交申请。记者翻查资料，石门安兴里公众骨灰安置所预计明年完工。



陈先生亦是趁清明节，到红磡店铺拜祭去年七月离世的父亲，他说家人期望父亲的骨灰可安置到柴湾歌连臣角灵灰安置所，因此需轮候一段时间，他相信先人很快可安置上位。



早年骨灰龛位一位难求，2017年平均轮候时间长达近四年。根据立法会文件，2011年至17年间，每年平均75个先人“争夺”一个重用龛位，竞争相当激烈，而私营骨灰龛位价格飙升，双人龛位售价曾最高升至520万元。



14项目提供60万新龛位

