中国技术突破　美打压难得逞

小米在短短三年内成功造车，表现一鸣惊人。（大公报） 中评社香港4月5日电／大公报报导，小米集团（01810）向苹果公司（US：AAPL）示范如何由智能手机生产商，升级成为拥有智能驾驶技术的新晋车企，而受到美国连番打压与技术封锁的华为集团，亦凭实力突破重围，派出一份令人惊喜的亮丽业绩。从小米、华为的成功例子之中，展现出中国制造业强大的韧性与活力，科技自强自立加速技术突破、产业升级，逐步奠定中国位列全球制造强国地位。



正当全球经济低增长、制造业指数持续收缩之下，中国3月制造业景气逆势回暖，有助提振市场信心，利好中国股汇债走势，相信踏入第二季度，人民币资产价格表现有望逐步改善，港股上破万七关阻力的机会不低。事实上，中国制造业采购经理指数（PMI）由2月的49.1升至50.8，环比劲弹1.7，重现扩张状态。中国制造业景气度迅速回升，除了春节假后复工复产、大规模设备更新政策支持之外，与聚焦科技创新、产业创新的新质生产力持续发展有密切关系。



小米造车 凸显制造业实力提升



值得留意的是，中国高技术制造业、装备制造业景气比预期为佳，3月PMI指数分别上升至53.9与51.6，环比分别上升3.1与2.1，其中高技术制造业PMI指数更是逾两年最高，可见中国科技自强自立、技术突破能力持续增强，加速制造业升级发展，小米在短短三年内成功造车，表现一鸣惊人，这不仅向苹果公司示范如何由智能手机、家电等电子消费品生产商升级为拥有智能驾驶技术的新能源车企，同时凸显中国制造业综合实力与竞争力显着提升，向世界展现中国新能源车发展优势与速度，有能力以领先技术争夺全球市场份额。



华为业绩亮丽 展现科技自强自立



小米加入造车行业，推出售价30万元人民币以下的SU7新能源车，令新能源车市场竞争加剧，但同时激发新能源车技术创新发展，目前中国以至全球新能源车渗透率还有很大上升空间，今年首两个月中国新能源车销量增长接近三成，市场需求十分强劲，新能源车行业不存在产能过剩的问题，新能源车将持续推动中国产业、经济稳步向前发展，成为新增长亮点。

