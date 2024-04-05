美年内料减息三次　港股楼受惠

中评社香港4月5日电／大公报报导，据中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰分析说，美国联储局上月连续5次会议未有调整利率，按最新点阵图显示，成员维持今年减息三次，合共0.75厘观点。主席鲍威尔其后指出，政策利率可能已达峰值，在今年某个时间开始放松货币政策属合适。是日美股三大指数齐创新高，意味着全球股楼受惠。



联邦基金利率目标范围维持在5.25至5.5厘，符合市场预期。联储局公布最新点阵图显示，没有像市场估计减息缩水至两次，甚至一次0.25厘。



通胀有望达联储目标



局内成员预计，今年年底联邦基金利率为4.6厘，与去年12月的预测一致。明年年底为3.9厘，高过早前预计的3.6厘；后年年底为3.1厘，高过早前预测的2.9厘。长期联邦基金利率为2.6厘，略高过之前预计的2.5厘。



鲍威尔在会后记者会强调，对通胀持续向2%目标回落更有信心，但不宜降低利率目标范围。政策利率可能已达到峰值，在今年某个时间开始放松货币政策是合适的，将仔细评估未来公布数据，逐次会议作出决定。



鲍威尔透露，通胀经已大幅放缓，但仍未确定进展能否持续，并保持关注风险，如有必要，准备更长时间维持高利率，直觉认为利率不会回落至之前非常低水平。他表示，即使1月消费者物价指数（CPI）及个人消费开支（PCE）物价指数甚高，但可能只是由于季节性调整所致；2月数据亦高，但不太严重。两个月通胀数据未有改变整体情况，不会对这两个月数据反应过度，但亦不会忽视。



鲍威尔更指出，如果劳动力市场出现显着疲弱，会是开始减息理由，通胀降温亦可能推动减息，但觉得单凭强劲的招聘不足以推迟减息，强劲的就业增长不是局方担心通胀的理由。



当日美股三大指数齐创新高，是近期罕见现象，反映投资者认为点阵图预期减息0.75厘观点不变受到市场欢迎，胜过估计减息缩水。美股升上高峰，笔者预计美国住宅楼市亦会水涨船高，将会刺激全球市场，香港亦会受惠。假如美国今年落实减息，将会进一步推动投资市场向好，料投资者有得益。