郭一鸣：对北上消费热的一点看法

中评社香港4月5日电／资深评论员郭一鸣今天发表在大公报维港看云的文章说，复活节假期，不少朋友在社交媒体晒出外游照片，有海外的，有到内地的，比较多是到大湾区，我也到广州和亲友聚会，三月三十号搭高铁去，四月一号搭高铁回，三天两夜，出入境人很多，但过关和行程都顺畅，应该给两地出入境部门和交通机构点赞。据统计，这个假期共有二百二十七万港人离境外游，接近全港人口三分之一，当中八成北上内地。连日多个港深口岸人头涌涌成为各大媒体的头条新闻。擅长抓热点的网络媒体约我谈谈对于港人北上消费热的看法，我略略谈了几点，但意犹未尽，借本栏再作一些补充。



文章说，第一个问题：你如何看复活节假期大批港人北上消费、“北上”成为热搜词的现象？其实，逢年过节，特别是长假期大批港人北上是一个传统现象，几十年都如此，只是不同时期北上的目的稍有不同。较早时港人假期北上很多是探亲，后来访友社交多了起来，再后来祖国大好河山成了港人最喜爱的旅游选择之一，无论在长城内外、天山南北，还是三江五岳、漠北海南，到处都可以见到香港游客的身影。至于港人热衷北上购物饮食玩乐消费，自去年初疫情结束之后渐成热潮，我认为，这是外因和内因形成的综合效应。外因是指深圳等大湾区内地城市近年无论在城市建设、旅游景点、美食多样化和服务质量等方面，都有长足进步，相比香港来说，是价廉物美兼且好玩，内地治安和卫生环境令人放心，加上交通便捷，形成大湾区一小时生活圈等各种因素，故此对各个年龄层次的港人吸引力大增，这是大势所趋。至于内因，一方面香港物价贵，一个快餐盒饭闲闲哋五六十元，另一方面本地服务业普遍态度欠佳，经常搭的士、进食肆的人都有体会。刘德华多年前说“今时今日咁嘅服务态度系唔够㗎”，现在仍然如此。此外，近几年香港吃喝玩乐没有太多变化，来来去去就这些，消费者的选择远不如大湾区内地城市多姿多彩。据我所知，每逢周末和假期到潮汕的高铁都爆满，不少人是专程去潮汕吃美食。



我非常同意某报社论的标题：“离境者众不是问题，入境者稀才堪忧虑”，复活节假期二百二十七万人离境，五十万人入境，相差一百七十七万人，鼓励市民留港消费固然可以缩小出入境人数差距，但关键问题是要千方百计吸引海内外客人来港消费。网络媒体问的第二个问题是，香港作为购物之都美食之都的金字招牌，是否已经优势不再？对这个问题，我的看法不太悲观。香港对海内外游客最大的吸引力在于中西文化交融的特色，一百五十多年港英殖民统治华洋共处的历史，形成独特的人文景观，回归后二十七年马照跑舞照跳，“一国两制”的精彩历程更是全世界独一无二，这是香港最大的魅力所在。无论对内地游客还是海外游客，都可以在香港看到在他们本地看不到、吃到在本地吃不到、感受到在本地感受不到的东西，加上维港两岸日夜不同的迷人景色，特别是一年一度五彩缤纷的圣诞灯饰，这些构成香港的独特魅力。至于香港现在是否还有他们在当地买不到或者比当地更便宜的东西，这个就很难说。今天内地民众购物的方式、途径和选择更多元化，香港在这方面的竞争力受到影响，这是不争的事实，这也可能是内地游客来港人数减少的原因之一，但我认为，这不是最主要的原因。



文章说，如何改变离境消费多、入境游客少的问题，关键要对症下药，切忌药石乱投。全面提升服务质量、增加更多景点、举办游客感兴趣的大型活动，这些是应有之义。前几天听到一位驻港机构外国友人说，原本打算这个月初回国，为了观看七人榄球赛，全家特地多留港几天。这个例子说明，多搞一些国际性体育赛事和其他盛事活动，可以吸引海内外游客。当然，前提是各方面要安排妥当，不能再出现邮轮抵港游客无车搭、观赏维港烟花之后回内地无车搭之类的乱象。“五一”黄金周将至，预料将是另一个内地游客来港的高潮，特区政府相关部门，以及交通、酒店、食肆等相关业界都准备好了吗？