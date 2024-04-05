港大创新筛选平台　快速评估新冠变异株

中评社香港4月5日电／来自香港大学李嘉诚医学院（港大医学院）及工程学院的跨学科研究团队成功研发创新的筛选平台，可快速评估新型冠状病毒（SARS－CoV－2）变异对疾病严重程度的影响，评估速度相较传统方法提升多达39倍。领导这项研究的港大医学院生物医学学院副教授黄兆麟表示，这些创新系统还可广泛应用于各种与细胞融合相关的生物医学研究，包括癌症免疫疗法。



﻿大公报报导，造成全球爆发2019新冠疫情的新型冠状病毒，出现以来一直不断演变，其刺突蛋白的突变可能导致不同程度的感染力和致命性，且刺突蛋白引起的细胞融合与感染严重程度之间存在关联。然而，大规模筛选以评估细胞间融合甚具挑战，现有传统方法要求高且成本昂贵。因此，研究团队研究利用创新筛选方法和先进的基因技术，识别促进合胞体形成的特定基因和细胞因子。团队采用分裂绿色荧光蛋白特别系统，当细胞融合时会产生可检测的荧光信号。他们将其与微流控技术和深度突变扫描的系统相结合，创建一个新平台用于快速筛选和分析各种刺突蛋白变体的融合能力。



为提高筛选效率，团队开发了一种根据细胞大小筛选的策略，以在更大范围上将融合和未融合的细胞进行高速筛选；与传统方法比较，新方法的精确度超过80%。此外，团队亦结合全基因组筛选，确定两个与细胞内吞作用有关的细胞因子AP2M1和FCHO2，会促进合胞体形成。



有望启发新疗法



研究人员随后以细胞内吞作用作为治疗靶点，测试两款现时用于抗精神病的美国食品药物管理局（FDA）批准药物的成效──氯丙嗪和氟伏沙明。仓鼠模型实验显示，这些药物可抑制由刺突蛋白诱导的合胞体形成，并有潜力缓解病情。



细胞互作平台可系统分析多种病毒的合胞体形成能力，包括爱滋病毒、呼吸道合胞病毒、疱疹病毒科、新型冠状病毒和其他诱导合胞体形成的冠状病毒。黄兆麟亦展望从这项研究中获得的崭新方法和深入知识，能为治疗2019冠状病毒病症和其他涉及细胞融合的疾病提供新策略。