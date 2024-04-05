﻿日本食肉菌高峰期未过　旅游要留神

日本食肉菌高峰期仍未过去，市民到当地游玩要分外留意。（大公报） 中评社香港4月5日电／大公报报导，近日正值樱花盛开季节，不少港人趁假期前往日本赏樱，值得注意的是，日本上月底爆发甲型链球菌感染并发的中毒性休克综合症个案，俗称“食肉菌感染”，一名港人曾在日本大阪旅游时感染，引致坏死性筋膜炎，后在当地死亡。专家表示，日本的食肉菌高峰期未过，提醒市民若在旅游期间身体出现伤口，最重要是妥善处理伤口，及早求医。



港游客感染后死亡



根据日本国立感染症研究所上月底公布数据，由今年初至3月中，不足三个月内，日本全国出现335宗“暴发性甲型链球菌”个案，是过去6年同期平均的四倍多，当中77人死亡。当地专家指出，大部分感染个案都是因脚部伤口受感染而发病，初期会发烧，但病情进展极快，可在几小时内急速恶化，引发多重器官衰竭，部分人发病半日已命危，三分之一人在病发48小时内死亡。



港大感染及传染病中心总监何栢良表示，甲型链球菌通常每隔5至10年爆发一次，本港曾在2011至2017年录得明显较多个案，而日本自去年第四季起，“甲型链球菌中毒性休克”个案显着增加，相信高峰期仍未过去，他估计与新冠疫情后解除预防措施有关。



何栢良提醒市民，若旅游期间身体出现伤口，最重要是妥善处理伤口，有需要就及早求医，以避免感染后出现严重并发症，同时在人多地方亦应戴上口罩。



卫生署表示，虽然现时并没有针对甲类链球菌的疫苗，但抗生素能有效治疗相关感染，又指由甲型链球菌引起的坏死性筋膜炎，通常会影响有伤口和患有糖尿病等慢性疾病的人士，在香港偶有发生。