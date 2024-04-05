香港3月经营环境改善　PMI升至50.9

中评社香港4月5日电／香港商报网报导，香港3月营商环境再度改善，但幅度有限。标普全球3月香港采购经理指数升至50.9，按月上升1.2，重返扩张水平，结束连续两个月收缩。



新订单今年以来首次增长，受访业者透露，即使幅度不大，但却是9个月以来第二次出现的升幅，反映财政状况好转。综观不同行业数据，当中建筑业订单增长最突出。



不过，企业从海外及内地新接业务量持续萎缩并且跌幅扩大，因旅客需求减少，外部环境放缓。企业整体产量略低于2月。



新订单增加令企业加快招聘人手，3月的就业升幅升至近一年最高。



原材料价格及工资成本继续推高企业整体投入价格，但升幅回落至3年以来最低。企业同时将更大成本负担转嫁客户，令产出价格升幅按月扩大。



调查发现，3月整体营商情绪仍然悲观，企业普遍忧虑经济下滑、竞争加剧将进一步冲击未来一年销情。



标普全球市场财智经济研究部副总监Jingyi Pan表示，3月PMI数据呈正面迹象，反映香港营商环境再次改善。PMI的5个单项指数都发出好转讯号，支持PMI指数重返扩张区间；当中又以新订单于9个月内第2次纳入升轨，这个转捩点特别值得关注。



Jingyi Pan补充，整体投入价格的涨幅回落至3年最低，因此减轻私营企业的成本压力；产出价格通胀虽然按月升温，但整体仍算温和。不过，整体悲观情绪却按月加深，业者续吹淡风，显示公司对产量得以持续增长仍有保留。