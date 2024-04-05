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日本公布新一轮对俄罗斯制裁措施
http://www.CRNTT.com   2024-04-05 12:22:06


　　中评社北京4月5日电／据央视新闻报导，当地时间4月5日，日本经济产业省公布新一轮对俄罗斯制裁措施，包括新增164种禁止对俄出口商品等，该制裁措施将于17日施行。

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