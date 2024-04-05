【
大
中
小
】 【
打 印
】
玻利维亚发生交通事故 已造成14人死亡
http://www.CRNTT.com
2024-04-05 12:22:16
中评社北京4月5日电／据央视新闻报导，当地时间4月4日，根据玻利维亚奥鲁罗省政府通报，一省际公路上发生交通事故，一辆中型客车和一辆大型卡车相撞，造成至少14人死亡，2人受伤。
据目击者称，事故原因是卡车司机疲劳驾驶。司机在驾驶中睡着导致车辆失控并撞上客车。据当地媒体称，受伤人员伤势较重，死亡人数不排除变化的可能。
根据官方数据，玻利维亚道路交通事故每年造成约1400人死亡和约4万人受伤。当地政府呼吁驾车者遵守安全规则，避免超速行驶。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相关新闻：
玻利维亚南部车祸致4死36伤
(2024-04-02 17:39:36)
玻利维亚强降雨致死人数升至52人
(2024-03-16 15:24:30)
玻利维亚洪灾和冰雹造成51人死亡
(2024-03-13 16:52:19)
工行为玻利维亚最大国有银行开设人民币账户
(2024-02-26 11:06:07)
玻利维亚持续降雨引发洪水 超万人受灾
(2024-02-26 10:21:24)
中企承建玻利维亚公路竣工通车
(2023-09-23 17:49:31)
玻利维亚超166个城市持续受乾旱影响
(2023-02-01 10:01:23)
驻玻利维亚大使集体会见玻中议会友好小组
(2022-10-20 16:13:39)
驻圣克鲁斯总领馆提醒加强猴痘疫情防范
(2022-08-09 15:54:23)
驻圣克鲁斯总领馆提醒旅圣中国公民关注罢工
(2022-07-25 16:41:42)