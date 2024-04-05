玻利维亚发生交通事故　已造成14人死亡

中评社北京4月5日电／据央视新闻报导，当地时间4月4日，根据玻利维亚奥鲁罗省政府通报，一省际公路上发生交通事故，一辆中型客车和一辆大型卡车相撞，造成至少14人死亡，2人受伤。



据目击者称，事故原因是卡车司机疲劳驾驶。司机在驾驶中睡着导致车辆失控并撞上客车。据当地媒体称，受伤人员伤势较重，死亡人数不排除变化的可能。



根据官方数据，玻利维亚道路交通事故每年造成约1400人死亡和约4万人受伤。当地政府呼吁驾车者遵守安全规则，避免超速行驶。