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美军称在也门胡塞武装控制区摧毁一反舰导弹
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2024-04-05 12:23:20
中评社北京4月5日电／据央视新闻报导，当地时间4月4日，美国中央司令部发表声明表示，美国中央司令部部队于萨那时间4日14时20分左右在也门胡塞武装控制区成功摧毁了一枚反舰导弹，暂无人员受伤或船舶损坏的报告。
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