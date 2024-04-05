美军称在也门胡塞武装控制区摧毁一反舰导弹

中评社北京4月5日电／据央视新闻报导，当地时间4月4日，美国中央司令部发表声明表示，美国中央司令部部队于萨那时间4日14时20分左右在也门胡塞武装控制区成功摧毁了一枚反舰导弹，暂无人员受伤或船舶损坏的报告。