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菲律宾3月通货膨胀率上升至3.7%
http://www.CRNTT.com   2024-04-05 15:01:43


　　中评社北京4月5日电／据央视新闻报导，据菲律宾国家统计局4月5日消息，菲律宾3月的通货膨胀率为3.7%，较2月的3.4%相比有所上升。

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