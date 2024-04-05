日本自民党议员等39人因黑金丑闻受处分

日本第213届国会26日开幕首日，应在野党要求，因自民党派阀“黑金”丑闻被追究刑事责任的“安倍派”参众两院11个不同事务委员会的委员长遭撤换（来源：新华社） 中评社北京4月5日电／据新华社报导，日本自民党4日召开党纪委员会会议后宣布，经审查，对“安倍派”和“二阶派”国会议员38人及一名非国会议员进行党纪处分，以尽快消除“黑金”丑闻负面影响。



自民党党纪处分共分8个级别，最严重的是“除名”。原“安倍派”主席盐谷立、前参议院干事长世耕弘成受到仅次于“除名”的“劝告退党”处分。自民党前政务调查会长下村博文、前经济产业大臣西村康稔被停止党员资格1年，曾担任“安倍派”事务总长的高木毅被停止党员资格半年。其余34人受到“停止党内职务”或“警告”处分。



这是自民党2005年后首次大规模处分内部成员。去年11月，自民党内曝出“黑金”丑闻。自民党多个派阀被曝向下属国会议员下达销售指标，要求他们出售政治筹款派对券。如果超过销售指标，多出的资金将以“回扣”形式返还议员。这部分资金不会登记在派阀收支报告和议员政治资金收支报告上，从而成为不受监管的秘密资金。“黑金”丑闻持续发酵，自民党“岸田派”“安倍派”和“二阶派”等派阀解散，岸田内阁支持率持续低迷。