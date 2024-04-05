小林制药两个多月前已知红曲保健品存在问题

3月29日，小林制药公司社长小林章浩（左二）及相关负责人在日本大阪举行的新闻发布会上鞠躬。（来源：新华社） 中评社北京4月5日电／据新华社报导，日本多家媒体称小林制药公司今年1月就已接到含红曲成分保健品致消费者健康受损的报告，却在两个多月后才告知公司外部董事并宣布召回决定。外界质疑，这家公司管理存在问题，致使“问题保健品”未能更早召回。



日本《朝日新闻》等媒体报导，小林制药1月15日首次接到含红曲成分保健品致人健康受损的报告，随后接连获知多名服用该保健品的消费者患肾脏疾病入院治疗。2月6日，公司相关部门向社长小林章浩报告此事，此后几乎每周汇报相关情况。



按日本媒体说法，小林制药董事会共有7人，4名外部董事直至3月22日才首次获知“问题保健品”一事，当天该公司作出召回决定。这意味着事发后两个多月里，外部董事一直没有机会参与此事决策。



有专家指出，这起事件关系到消费者身体健康甚至性命，通常情况下应召开董事会立即向外部董事报告。但小林制药管理存在问题，致使报告拖延。如果当时及时告知外部董事，事件相关情况可能更早对外公开。



近期，日本有多人在服用小林制药公司生产的含红曲成分保健品后因肾脏疾病住院甚至死亡。厚生劳动省4日发布的数据显示，截至3日，服用该公司涉事保健品的消费者中已有5人死亡、188人住院，另有1058人赴医疗机构就诊。