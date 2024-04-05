太平洋岛国不应是哪个国家“后院”

3月13日，中国专家陈华早（右）在斐济瑙索里镇的中国援斐济农业发展技术水稻项目试验示范培训基地查看暴雨过后水稻倒伏情况。（来源：新华社） 中评社北京4月5日电／据新华社报导，近年来，美国抱持零和博弈思维，以所谓“中国威胁论”“债务陷阱论”等各种不实言论抹黑中国与太平洋岛国的友好交往和互利合作，煽动阵营对抗，拼凑排他性“小圈子”。但明眼人都清楚，美国并非真正关心太平洋岛国利益和发展。在美国政客眼里，太平洋岛国只是美国维护地区和全球霸权的棋子。无论是高官访问、增设使馆，还是举办峰会、承诺援助，美国的种种操弄都体现着基于霸权主义的“后院思维”，看不得其他国家与太平洋国家开展友好合作。



美国曾长期忽视太平洋岛国，当地人形容美国最多“露个脸、握个手，然后长时间不见踪影”。近年来，美国出于自身政治利益考量拉拢太平洋岛国，但其履行承诺的国际信用备受质疑，在该地区存在严重“信任赤字”。美国在太平洋岛国有不少历史遗留问题，尤其是在该地区进行的核试验给当地造成严重创伤。美国政府问责局报告显示，美国在20世纪四五十年代在马绍尔群岛共和国进行数十次核试验，至今仍对一些地方造成核辐射危害和威胁。美国与太平洋岛国签订《自由联系协定》，以经济援助换取排他性军事准入，其背后政治考量让人疑虑重重……



近年来美国强推所谓“印太战略”，从美英澳三边安全伙伴关系，到美日印澳“四方安全对话”，再到美澳日新英五国“蓝色太平洋伙伴”倡议，美国挖空心思打造各种遏制中国的“小圈子”，而拉拢利用太平洋岛国成为其遏制战略的重要一环。然而，无论怎样捏造所谓“中国威胁论”，试图迫使太平洋岛国成为“印太战略”机器上的齿轮，美国都低估了这些国家辨清时局的政治智慧和坚持独立自主发展道路的决心。



2022年4月，中国与所罗门群岛签署政府间安全合作框架协议。2023年7月，中国和所罗门群岛正式建立新时代相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系。所罗门群岛总理索加瓦雷在接受新华社记者采访时指出，同中国建交是所罗门群岛独立以来最重要的决定之一。瑙鲁总统阿迪昂参加博鳌亚洲论坛2024年年会时说，作为太平洋岛国和发展中国家，瑙鲁支持“架桥”而非“筑墙”，希望建设一个更加一体化、联系更加紧密的世界。中国倡导的对外开放、推动经济全球化等发展理念对瑙鲁至关重要。

