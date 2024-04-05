1月13日，在伊拉克首都巴格达解放广场，民众手持“人们希望美军撤离”的标语。（来源：新华社） 中评社北京4月5日电／据新华社报导，加沙悲剧牵动着世人的心弦。3月31日，新一轮加沙停火谈判在埃及首都开罗举行，让加沙民众又一次燃起和平的希望。



巴以新一轮大规模冲突爆发已近半年。国际社会为加沙停火展开积极斡旋，在埃及首都开罗、卡塔尔首都多哈、法国首都巴黎等地举行一轮又一轮停火谈判，然而加沙民众就像安徒生童话里卖火柴的小女孩，希望一次次点燃，又一次次熄灭……



此次开罗停火谈判开始前一天，大批伊拉克民众又一次聚集在首都巴格达的解放广场，举行声援巴勒斯坦的游行活动。“美国滚出中东！”人们高举反美反以标语，表达对美国在巴以冲突中一味偏袒以色列的不满。



“我的童年也是在战争中度过的。我们和巴勒斯坦人有相似的悲惨遭遇，所以我们感同身受。21年前，美军入侵了我们的国家，给我们带来无尽的苦难……”一名刚过而立之年的巴格达市民在解放广场对记者说。



3月25日，在美国多次阻挠之后，联合国安理会终于通过要求斋月期间在加沙地带立即停火的决议，但加沙民众没有等来期盼已久的停火。以色列在加沙地带的军事进攻仍在继续，以色列甚至从多哈撤走当时正在参与加沙停火谈判的代表，谈判再次陷入僵局。

