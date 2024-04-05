马英九访大陆智慧农业区　发出赞叹声

杨凌智慧农业示范园大门。（中评社 张嘉文摄） 中评社西安4月5日电（记者 张嘉文）马英九率领青年访问大陆行程进入第五天，上午前往杨凌智慧农业示范园参访，在看到智慧温室的全自动化作业流程时，马赞叹说这就是个智慧工厂，而访问团里面的台湾学生也趁着空档品尝了农业园区内的蔬果，都直呼好甜。



杨凌智慧农业示范园为上合组织农业技术示范实训基地，园区占地 720 亩，总投资为人民币4.6 亿元，建成以后探索形成了12种设施农业温室技术，3大栽培管理技术，4大服务功能、5大环境控制技术系统，其中80%以上关键设备和技术，已经实现了国内硏发生产、国内外推广运用。



马英九一行今天展开访陆行第五天行程，继续在陕西相关地点进行参访，一早先前往马援祠参观，追忆他的汉代先祖马援，再转往附近的杨凌智慧农业示范园，下午则要到马援墓祭拜以及参观法门寺，晚上则要游览西安城墙。



马英九一行在大陆国台办副主任仇开明的陪同下抵达杨凌智慧农业示范园，由西北农林科技大学教授邹志荣负责解说，由于该园区规模相当大，过往执政时也力推农业政策的马英九，不断向邹志荣询问上合组织本身以及该组织在农业合作的成效。



另外在参观智慧温室时，马英九也关心水耕培技术，邹志荣则向马介绍，智慧温室中的番茄栽培区就是水培技术。而马也赞叹智慧温室的全自动化作业流程，就像一个智慧工厂，效率和品质兼顾。



马英九接着看到展示板上的介绍提到西北农林科技大学与台湾九所学校有交流，马提到台湾大学、中兴大学、屏东科技大学都是农业非常好的学校，好奇询问大陆有哪些农业学校，邹志荣则回应说，几乎每个省都有，但最好的是中国农业大学。



参访过程中最开心的是马英九带领的台湾学生访问团，他们趁空档品尝了智慧温室内的蔬果，都直呼鲜甜很好吃。

