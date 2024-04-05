天灾毁家园　人祸添混乱

中评社北京4月5日电／据大公报报导，台湾花莲前日（3日）发生7.3级大地震，截至昨晚11时已增至10人死亡，1067人受伤，600多人被困以及15人失联。大公报记者在地震后率先赶到灾区，直击报导实况。痛失至亲和家园的灾民仿徨无助，纷纷向记者诉苦，直指花莲位处地震带，多年来发生数十次地震，惟房屋质素多年来一直无改善，有如豆腐渣，民众多年来活在地震的恐惧中。



灾民认为，以现今的科技水平，当局应能有所预警，但警报总是姗姗来迟，在地震过后才收到，民众亲述死里逃生的经历，痛斥当局灾后安排混乱。



灾难无情，但仍要活下去。有在安置中心度过60岁生日的灾民坚强地说：“这样而已很快就过了，我会更努力，为了明天，我一定会努力、努力活下去。”＼大公报特派记者余风、顾家恺台湾直击（文、图）顾家恺、融媒组（视频）



“房子刚买就倒塌，但还要付房贷”



大公报记者在火车沿途目击因地震而塌下的碎石，部分路轨凹凸不平，经过时车身会摇晃不定。到达花莲后，看见不少公寓的外墙或屋檐有大块石屎跌落，大厦主力柱露出钢筋，危楼处处，其中38年楼龄的天王星大楼，居住不少家庭及住户，现时全幢大厦大幅倾斜逾60度，岌岌可危，随时倒塌压向旁边的酒店。救护员在大厦搜寻失踪者，触目惊心，封锁线外有民众欲哭无泪。有居民透露，刚购入房子未几便遇上大地震倒塌，但还要继续向各银行支付房贷。



另一幢位于北滨街的“幸福时刻”早餐店因地震下陷“消失”，翌日被拆卸，现场变成一堆颓垣败瓦。位于中美路的翰品酒店亦因地震缘故遭震碎其主力柱，须列为危楼围封并准备拆卸，就连仍未现倾斜、位于吉安乡的山海观大楼亦因外墙倒塌被围封，随时被拆。76岁的曾先生在“幸福时刻”早餐店附近的公寓住了几十年，在花莲成长的他心有余悸，忆述地震来得太快，跑也来不及，慌忙从厨房跑到客厅躲在桌子下面，在凌晨发生余震时，亦不敢上楼回家睡觉。