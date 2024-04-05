数千只猴子打群架　泰国政府怒了：绝育！

中评社北京4月5日电／据成都商报报导，华富里府是泰国中部一个小城，对国际游客来说，这里有着悠久的历史文化和很多野生猴群。虽然这里的猴子曾给当地带来了游客，但近年来随着猴群泛滥和严重的地盘冲突，给当地人生活造成了不小影响。



进入3月以来，华富里府的“寺院猴子”和“城市猴子”发生了持久的地盘战争，有媒体称最高峰时全城共有约3500只猴子。为了平息冲突，当地警方抓获了37只带头闹事的雄性猴子，猴群的争斗才渐渐平息。



泰国自然资源和环境部长帕差拉瓦4月1日在内阁会议上表示，计划在华富里府建立一个猕猴控制中心，未来在这里对猴群进行绝育处理。



数千只猴子展开“巷战”



当地居民：感觉猴子更像城市主人



由于和人类长期共处，华富里府的猴子非常“通人性”，不仅可以大摇大摆地闯进人类的宴席上吃饭，还学会了搭乘火车进行短途“旅行”。由于游客们长年投喂高糖分、高营养的碳水化合物和碳水饮料，当地猴子被大大“催熟”，一年已经可以生育两次。新冠疫情期间，由于游客减少，很多当地猴子迁移到其他地方，当其回归时，就和占领了本地且数量不断上涨的猴群发生了冲突。



一位当地居民表示，他在几十年的生活中从来没遇见过今年这样的“盛况”。以往猴子打群架最多一边五六只猴子，如今数千只猴子在全城大街小巷里展开激战，不仅堵塞了交通，还会损坏街边商铺的物品。



一位当地居民给自家窗户加装了防猴栏杆，她说：“感觉我是住在笼子里的，猴子才是这个城市的主人。”

