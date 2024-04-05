【
大
中
小
】 【
打 印
】
俄罗斯摩尔曼斯克州州长遭袭受伤
http://www.CRNTT.com
2024-04-05 13:41:19
中评社北京4月5日电／据新华网报导，据今日俄罗斯通讯社报导，俄罗斯北部摩尔曼斯克州州长安德烈·奇比斯4日在该州阿帕季特市遭一名男子持刀袭击受伤，已被送往医院接受救治，袭击者被拘留。
报导援引摩尔曼斯克州新闻处消息说，奇比斯当地时间4日傍晚从阿帕季特市文化宫走出来时被一名男子用刀刺伤。医院主治医生说，奇比斯伤势严重，正在接受重症监护。
目前，这起袭击事件正在调查中。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相关新闻：
俄罗斯打造乌军无人机“克星”
(2024-04-05 08:54:42)
“前所未有”！乌无人机深入俄内陆实施打击
(2024-04-05 08:53:46)
乌称袭击俄军事目标 俄称工业设施遭袭
(2024-04-04 14:45:56)
战法水涨船高 俄乌展开“穿越机军备竞赛”
(2024-04-03 19:11:53)
俄“超级炸弹”开始批量生产 专家解读
(2024-04-03 18:41:55)
外媒：英军训练哈士奇以防与俄在北极冲突
(2024-04-03 18:35:53)
俄法院批准羁押第10名恐袭涉案人员
(2024-04-02 16:50:44)
俄西部一巴士与火车相撞致8人死亡
(2024-04-02 16:17:23)
俄在南部反恐行动中抓获音乐厅恐袭有关人员
(2024-04-02 16:15:35)
俄法院批准羁押第10名恐袭涉案人员
(2024-04-02 10:14:50)