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俄罗斯摩尔曼斯克州州长遭袭受伤
http://www.CRNTT.com   2024-04-05 13:41:19


　　中评社北京4月5日电／据新华网报导，据今日俄罗斯通讯社报导，俄罗斯北部摩尔曼斯克州州长安德烈·奇比斯4日在该州阿帕季特市遭一名男子持刀袭击受伤，已被送往医院接受救治，袭击者被拘留。

　　报导援引摩尔曼斯克州新闻处消息说，奇比斯当地时间4日傍晚从阿帕季特市文化宫走出来时被一名男子用刀刺伤。医院主治医生说，奇比斯伤势严重，正在接受重症监护。

　　目前，这起袭击事件正在调查中。

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