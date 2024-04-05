﻿日本研用“渔网”捕太空垃圾失败

中评社北京4月5日电／据大公报报导，据《日本时报》报导：为清除太空垃圾，日本一些公司尝试发射垃圾捕捉器、研发地面激光器，甚至是选择更环保的卫星材料等多种方式，但实践过程中面临很多困难。



早在7年前，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）就曾发起“清理太空垃圾”的计划，与日本最大的渔网制造商Nitto Seimo合作打造以铝及不锈钢为材料的700米长的渔网。JAXA科学家希望利用地球的电磁场，让渔网产生电力并用网绳拴住太空垃圾，使其减速，让它们坠落地球大气层并焚毁。然而，JAXA将载有垃圾收集器的“清道夫”卫星送上太空后，渔网无法顺利展开，测试以失败告终。



除了发射到太空中的垃圾收集器，日本初创公司EX－Fusion还打算用安装在地面天文台上的巨型激光器发射激光束击落太空垃圾。该激光器可以追踪小于10厘米的碎片。EX－Fusion公司将使用一种被称为二极管暴涨浦固态激光器的光束将碎片推出轨道，最终让其进入地球大气层并燃烧。另外，日本还在设计及开发通过发射激光使太空垃圾在大气层中完全烧尽的人造卫星，计划在2026年投入使用。



太空垃圾主要因发射卫星和火箭产生，因此日本打算今年发射一颗外壳由玉兰树制造而成的木质卫星，旨在从源头上减少垃圾的产生。玉兰树更环保，很耐寒，可在真空中保持稳定，并且在返回地球大气层时会完全燃烧，可免去回收工作。不过木质卫星也不能消除所有风险，其内部组件仍然由传统材料制成。