中国图书在曼谷国际书展受青睐

中评社北京4月5日电／据人民日报海外版报道，在第22届曼谷国际书展上，52岁的泰国曼谷市民阿甲蓬·蒙尼兰特意在中国展台选取了一本有关中国文化的书。“中国是世界上最古老的国家之一，我一直对灿烂的中国文化很感兴趣，选这本书就是想瞭解一些以前不知道的中国文化和历史。”



第22届曼谷国际书展由泰国出版商和书商协会主办，3月28日开幕，为期12天。作为泰国规模最大的年度书展，曼谷国际书展已成为东南亚地区图书和版权交易的重要平台，也是中国出版界对泰版权输出的重要平台之一。



本届书展，中国出版代表团由中国科技资料进出口有限责任公司牵头组建，人民日报出版社、中国人民大学出版社、高等教育出版社等6家出版社组成，携500多种、共700多册图书参展。



中国科技资料进出口有限责任公司副总经理李燕介绍说，代表团精选中国传统文化和历史、汉语教学、少儿、中医健康、网络文学等领域的优秀出版物亮相书展，旨在为国际同行和泰国读者打开一扇瞭解中国的窗口。



中国人民大学出版社重点推介了“中国式现代化研究丛书”和“认识中国·瞭解中国”书系，并与来自泰国、越南、印度等国家的20余家出版机构开展版权贸易会谈。中国人民大学出版社党委副书记刘玮说，作为中泰经典著作互译项目的主承办单位，出版社这次带来的是反映中国当代社会、政治和经济的图书，这些书籍凭借深刻的内涵和独特的视角，赢得了众多出版商和读者关注。



泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪曾与多家中国出版机构合作，翻译多套中国主题书籍。他表示，面对复杂的国际和地区环境，东南亚国家普遍希望从中国的发展成就中汲取经验。他期待更多中国书籍能在泰国翻译出版，相信这些书籍将为泰国读者更加全面认识和理解中国式现代化提供重要参考。



今年，泰国汉学家、北京外国语大学泰籍教授谢玉冰第三次跟随中国出版代表团参加曼谷国际书展，她见证了中国展台规模不断扩大。泰国素卡帕斋出版社还引进了谢玉冰所着图书《我看中国的成长》，并举办了该书泰文版图书推广会。



“第一年参展时，代表团只有一个展位，后来看到泰国人学习中文的热情高涨，就陆续扩大规模，到今年已经有三个展位了，”谢玉冰说，“我在中国生活20余年，见证了中国翻天覆地的变化。”



她告诉记者，目前泰国市面上有不少推荐中国旅游和经济的书籍，但讲述中国人生活变迁的图书不太多，所以她想把这本书推介给泰国读者，为泰国民众瞭解当代中国搭建桥梁。素卡帕斋出版社社长蔡碧美说，相信这本书可以帮助泰国民众进一步瞭解中国，加强两国联系，让泰中友谊更上层楼。



本届书展上，高等教育出版社重点加强职业教育类教材推介。高等教育出版社副总编辑龙杰说，此次携带鲁班工坊系列职业教育教材以及“中文+职业技能”教材参加曼谷国际书展，就是希望能够促进共建“一带一路”国家的技能人才培养，助力当地社会经济发展。