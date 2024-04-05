中评社北京4月5日电／据人民日报海外版报导，茶叶起源中国，已有几千年的历史。不少华侨华人带着中国茶跨越远洋，在世界各地书写茶的故事。悉尼华人毛鸿昌创办了MY TEAHOUSE（我的茶屋），在十几年来一直坚持推广正宗的中国茶。



从零开始办茶屋



2007年，毛鸿昌决定在悉尼创办茶屋。当时的他对茶一知半解，“选择和茶打交道也是机缘巧合”。毛鸿昌说：“印有‘中国制造’的一些商品在澳大利亚因偏见被打上‘便宜货’的标签。于是我打算创办茶屋，销售高端有品质的茶品。”



就这样，毛鸿昌开始了他的茶屋事业——选茶、尝茶、购茶、泡茶、选址、店铺装饰等，一切从零开始。



起初，澳大利亚人来买茶时会问很多问题：“红茶和绿茶有什么区别？什么茶对身体好？”毛鸿昌每一次都耐心讲解。他坦承“茶叶知识很多都是被这样问出来的”。



“我发现书本上学到的内容完全不足以满足外国朋友的求知欲。于是我开始向制茶师傅和茶农学习，在求知溯源的过程中，我对茶叶的瞭解越来越深入了。”



生意清闲时，毛鸿昌常练习书法：“泡茶时的心境会影响到茶的味道。我没有练习书法的时候，用同样的水温和手法去泡茶，茶的味道会不大一样。如果泡的茶不够甘甜，一些资深茶友会和我打趣是不是没有写字。”



如今茶屋的墙壁上，挂着毛鸿昌用小楷体抄写的《道德经》和其他书法作品。有时，他还会用写过的书法纸包装茶叶送给客人。“喜欢中国文化的客人会小心翼翼地拆开包装纸，将书法作品装裱起来。”

