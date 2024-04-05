一个充满希望　礼赞青春的舞台

中评社北京4月5日电／据人民日报海外版报导，“我是来自福建师范大学2021级的陈翰如。这次能够登上第十二届中国大学生电视节开幕盛典的舞台，跟知名主持人同台主持节目，对我来说是个不小的挑战。在他们热心的教导下，我逐渐克服了内心的恐慌。今晚能和现场的嘉宾、同学们一起享受这场盛会，我感到既幸福又自豪。”



“我是来自中国人民大学2020级的赵怡霖，在开幕盛典上和一位来自福建理工大学的男生一起演绎由我自己作词的《奔跑者》这首歌。歌曲塑造了当代青年奋力拼搏的群像，他们有的参军报国，有的下乡支教，还有的深耕学术。我用这首歌曲向青年人致敬。”



“我是来自闽江学院2021级的吴友泰。在开幕盛典上与相声演员李云飞、叶鹏共同演绎《福州直播》这个节目。我学的是表演专业，两位老师的职业精神、表演技能和临场经验让我受益匪浅。”



3月22日晚，由中国文联、中国视协、中国传媒大学共同主办的第十二届中国大学生电视节（以下简称“大视节”）开幕盛典暨“放飞梦想”青春歌会在福建福州海峡奥体中心举办，数十位艺术家、影视演员代表和全国20多所高校的3000多名大学生现场互动、表演。参加演出的一些大学生这样向记者道出心声。



中国视协分党组成员、副秘书长董涛说，本届大视节主题为“强国有我 青春有为”，以“大学生欣赏、大学生创作、大学生参与”为特色。自去年落户福州以来，大视节的活动影响力、人员参与度、行业认可度、社会美誉度再次迈上新台阶。



“青春化书写”成潮流



“精品的崛起，仰赖时代的托举，更寄希望于年轻一代从业者顺应时代潮流，不断超越创新。”中国传媒大学校长、党委副书记张树庭说。



近年来，人工智能蓬勃发展，对影视创作产生了日益重要的影响，也深受年轻人关注。在3月23日上午举办的电视精品创作交流活动中，专家和业内人士对此进行了热议。中国传媒大学动画与数字艺术学院院长王雷在主旨发言中说：“生成式人工智能是目前影视领域的最关键变量；2024年也注定是决定影视行业未来的转折时刻。”这引发现场听众深思；爱奇艺高级副总裁戴莹表示，生成式人工智能已经在爱奇艺影视策划、开发、制作、宣发等方面进行了应用，一些成果令人刮目相看。

