“今日中国”艺术周走进巴西

中评社北京4月5日电／据人民日报海外版报导，2024“今日中国”艺术周近日在巴西举行，以音乐、电影、摄影等艺术形式，向当地观众展现中国当代艺术风貌，促进中外文化交流和民心相通。



在巴西里约热内卢，一场名为“金钟之星”的中国民族器乐音乐会在科帕卡巴纳海滩边举行，拉开了艺术周的帷幕。当地民众与华侨华人、中资企业驻巴工作人员共同欣赏了这场由中国中央音乐学院民族室内乐团带来的音乐会。面对热情的巴西观众，中国艺术家演奏了《山丹丹开花红艶艶》《思乡曲》《十面埋伏》《百鸟朝凤》等有代表性的民族乐曲，并通过这些乐曲向巴西民众介绍了琵琶、古筝、唢呐、箫、板胡等中国乐器。同时，巴方乐团演奏了中巴两国经典曲目《我爱你，中国》和《飞机桑巴》。熟悉的旋律在人群中引起共鸣，赢得阵阵掌声。



作为2024“今日中国”艺术周子活动，中国电影节日前也在里约热内卢启幕。《流浪地球2》《峰爆》《非诚勿扰3》《最好的我们》《我和我的父辈》等中国影片与巴西观众见面。“我们想把更加丰富的中国电影带给巴西观众，展现中国文化的独特气质，传递中国人的家国情怀。”中国电影集团公司董事长、中国影协副主席傅若清说。



今年是中国和巴西建交50周年。2024“今日中国”艺术周巴西站是庆祝建交系列活动“中国文化季”的组成部分。



中国文联副主席李屹表示，在中巴建交50周年之际，中国文联将2024“今日中国”艺术周的第一站放在巴西，“以艺通心，相信艺术周系列活动将助力增进中巴两国人民的相互瞭解”。



“今日中国”艺术周创办于2004年，是中国文联每年在境外举办的品牌活动，以展示中国当代文化艺术发展成就。20年来，艺术周足迹遍及全球23个国家和地区。除巴西外，2024“今日中国”艺术周还走进哥伦比亚，推出了中国民族器乐音乐会、青海生态文明摄影展和厦门民间艺术精品展等一系列活动。