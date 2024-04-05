城市文旅创新对话会举办

中评社北京4月5日电／据人民日报海外版报导，城市已经成为文旅消费新场景的孵化器，文旅也为城市发展提供了重要动力。日前，“以文旅之名 赴城市之约”首届城市文旅创新对话会暨首旅旅行与蓝色智慧品牌发布在北京举办，政府、产业、学术方面相关领导、专家为城市文旅产业创新发展建言献策，帮助相关政府、企业进行资源盘整和对接。



大会由北京首旅旅行发展有限公司（简称“首旅旅行”）主办，该公司执行董事刘达表示，发展城市旅游要深入城市特色文化场景，创造性地利用城市优势文化资源禀赋，实现城市的文化内涵、生活要素与消费体验的创意结合，创新旅游业态和体验方式。



大会发布了“首旅旅行X”品牌，该品牌聚焦“文化＋旅游”“演艺＋旅游”“赛事＋旅游”“冰雪＋旅游”“庆典＋旅游”“研学＋旅游”六大板块，已孵化出串联贯通赛车体育竞技的“＋汽摩运动”冬季飘移产品，与头部艺术生产机构联合孵化出“＋艺术”产品“爱乐宝贝计划”，与国家杯棋牌职业大师赛联动推出“＋智力体育”的体旅深度融合产品。



在大会的城市推介环节，天津市蓟州区，江苏省扬州市，山东省青岛市、曲阜市、德州市，内蒙古自治区赤峰市、牙克石市，新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县等就当地文旅资源进行专题推介，助力城市孵化更多兼具文化和旅游特色的新产品、新服务、新业态。