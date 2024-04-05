文化下派员助力“文艺赋美”

中评社北京4月5日电／据人民日报海外版报导，在浙江省绍兴市越城区的公园广场、景点景区、乡村文化礼堂、历史文化街区等地点举办的文化活动中，经常活跃着文化下派员的身影。



文化下派员是越城区通过公开招募组建的一支新型基层公共文化服务队伍，他们的工作是到指定乡镇（街道），配合乡镇（街道）策划、组织、开展各类群众文化活动。



日前，越城区进行了2024文化下派员集中培训活动。越城区文化馆邀请市文化馆原副馆长何青作《扎根乡村沃土 建设基层文化》专题讲座，还邀请专家和专业文化干部对文化下派员进行声乐、舞蹈、新闻摄影和撰稿等专项指导与培训。



越城区文化馆相关负责人表示，开展相关培训，旨在不断提升广大文化下派员的业务素养，通过文化下派员制度推动基层文化建设，努力建设城乡一体化的公共文化服务体系。



近年来，越城区依托文化下派员等志愿者队伍，联合17个镇、街道办事处和旅游景区，推进“文艺赋美”工程，深入公园广场、景点景区、乡村文化礼堂、历史文化街区等，开展常态化艺术展演，让文艺不限于剧场、不囿于围墙，实现文艺感和烟火气的有机融合。截至2023年底，越城区累计开展“文艺赋美”活动1.8万多场，上传打卡视频1.7万多条。