王毅同越南外长裴青山举行会谈

中评社北京4月5日电／4月4日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在广西同越南外长裴青山举行会谈。



新华社报导，王毅说，中越关系去年实现快速发展，习近平总书记、国家主席对越南进行具有里程碑意义的历史性访问，两党最高领导人共同宣布构建具有战略意义的中越命运共同体，赋予“中越情谊深，同志加兄弟”新的时代内涵。今年以来，两党最高领导人互致新春贺信，高层互访保持势头，边境省份合作密切，双向人员往来取得新突破，中越命运共同体建设实现“开门红”。中方始终视越南为周边外交优先方向，愿同越方一道，落实好两党最高领导人共识，规划好双边交往合作，共同推动中越命运共同体建设扎实向前发展，不断迈上新台阶。



王毅表示，双方要聚焦“六个更”总体目标，携手推进各领域合作。加强高层战略沟通，加快发展战略对接，持续扩大经贸投资、数字经济、绿色发展、新能源、关键矿产等方面合作。密切人文交流，夯实民意基础，让中越友好更加深入人心。共同捍卫国际公平正义，践行真正的多边主义，继续在事关彼此重大利益问题上相互支持。妥善管控分歧，加快推进海上合作和“南海行为准则”磋商，以合作共赢化解矛盾分歧。王毅强调，要警惕在本地区搞阵营对抗，拼凑各种“小圈子”，破坏地区和平稳定大局。



裴青山首先转达阮富仲总书记对习近平总书记、国家主席的诚挚问候，祝贺中国全国两会成功举行。裴青山表示，很高兴看到中国去年在世界经济低迷形势下取得GDP增长5.2%的骄人成就。作为邻居、同志和兄弟，越南支持中国发展强大，并为世界和平稳定繁荣作出更大贡献。习近平总书记、国家主席去年对越南进行历史性访问，越中关系进入新发展阶段。在两国领导人确定的双边关系新定位和“六个更”合作目标引领下，双方保持密切高层交往，各部门各地方交流活跃，务实合作取得可喜进展，越中关系正全面、广泛、深入发展。越方始终视中国为越南对外政策的头等优先和战略选择，愿同中方保持密切协调，规划高层交往，加强党际交流，推进互联互通，促进经贸投资，深化地方合作，积极宣传越中友好，建设好具有战略意义的越中命运共同体，为两国人民带来更多福祉。越方奉行一个中国政策，坚定支持中方在台湾、涉疆、涉藏等问题上的立场，反对利用人权、民主干涉别国内政，将同中方加强多边协调，维护共同利益。越方愿同中方落实两国高层共识，妥善管控分歧，积极推进海上合作和“南海行为准则”磋商，维护南海和平稳定。



双方还就其他共同关心的问题交换了意见。