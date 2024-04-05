小快递激发乡村大市场

中评社北京4月5日电／据人民日报海外版报导，数据显示，去年全国农村网络零售额达2.5万亿元，同比增长12.9%，比2014年增长近13倍；全国农产品网络零售额达5870.3亿元，同比增长12.5%。



当前，邮政快递业服务现代农业取得哪些成效？如何更好助力农产品出村进城、促进乡村全面振兴？3月28日，国家邮政局举行专题发布会，介绍相关情况，回应社会关切。



辐射地域更广，覆盖品种更多



筛果、打包、出库、装车……陕西延安宝塔区柳林镇孔家沟村一派繁忙景象，一箱箱新鲜饱满的苹果在转运中心迅速流转，从田间地头发往全国各地。



“昨天在树上，今天在路上，明天就能到消费者手上。”谈到发货速度，种植户石海军赞不绝口。去年9月，中通快递陕西延安转运中心正式启用，不仅将农产品寄递时效提升了15个小时左右，还大幅降低了物流成本。今年以来，通过中通快递发往各地的延安苹果已超200万票。



小苹果走向大市场，是快递服务现代农业的生动缩影。“随着农村寄递物流体系建设深入推进，作为农产品上行的重要渠道，邮政快递业在降低农产品流通成本、提升农产品流通效率等方面发挥着越来越重要的作用。”国家邮政局新闻发言人、市场监管司司长林虎表示。



作为快递服务现代农业的重要抓手，近年来，国家邮政局持续整合资源、优化体系、丰富内涵，推动形成一批邮政快递业服务现代农业品牌项目。



“经认真比选，最终确定143个年业务量超千万件的市级项目为‘金牌项目’，17个年业务量超200万件的县级项目为‘典型项目’。”林虎介绍，2023年邮政快递业服务现代农业品牌项目呈现出不少新特点。

