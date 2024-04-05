绿推民主基金会执行长碰壁　全被韩国瑜回拒

中评社台北4月5日电／国民党“立委”韩国瑜2月1日当选“立法院长”后，从是否援例接任“民主基金会”董事长，到基金会执行长“挺卢”、“卡卢”的角力，已经纷扰逾两个月。相关人士透露，民进党方面也不是没有提出执行长人选，但都被韩国瑜打枪；据瞭解，虽然都是具有外交实务经验的退休外交官，以及即将退休的外交官，但都以年纪的理由回拒，因为双方毫无交集，韩国瑜10日会不会出席董事会，也成为另一个变数。



中时新闻网报导，“外交部”终于决定在4月10日召开董事会，但据传事前未与韩国瑜商议，被外界解读是“突袭”。问题的争点在于执行长人选没有共识，恰巧在此同时，有几个所谓的公民团体在“立法院”前共同发起，“民主与人权是检视台湾民主基金会执行长的基准”声明连署，直言“台湾民主基金会”负以民主人权为核心价值的外交重任，新任“台湾民主基金会”执行长不该沦为政治酬庸，应具备人权与民主的相关专业。



面对连串的争议，这阵子“民主基金会”的执行长黄玉霖频频对外发言，这才让社会大众知道原来这位“民主基金会”执行长的专业是土木工程，过去的经历与外交还真完全扯不上边，这也是“民主基金会”成立以来，背景特别突兀的一位执行长；公民团体到现在才发现原来这才是政治酬庸，未免也太后知后觉，这项连署明显迟到了好几年。



“民主基金会”扮演“二轨外交”的角色，过去的执行长包括高英茂、林文程、黄德福、徐斯俭等都具有相关专业，韩国瑜推出的卢业中的外交背景、学界声望被视为合适人选，但民进党方面却不接受；近韩人士表示，民进党只有一项理由，就是大选在国际事务政策上帮侯友宜出白皮书，其他也讲不出个什么“罪状”。



反对卢业中之外，民进党“立院”党团总召柯建铭其实也有提出人选和韩国瑜协商，据悉，当中包括已经退休和即将退休的外交官，专业背景上不是问题，但年纪是个问题 。尤其“民主基金会”过去有所谓“万年副执行长”，一做就是超过十年，还有人从基金会成立，到现在下台了，还用其他名目留用办公室，形同“寄生”“民主基金会”，因此，包括执行长避免沦为酬庸、养老的职位都是考量重点。