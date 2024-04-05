﻿海滨新“味”力　研重推美食车

中评社北京4月5日电／据大公报报导，《大公报》早前独家报导，政府正密锣紧鼓筹划在海滨建设餐饮区，让旅客有更多新体验。近日有建议指可让美食车进驻海滨，海滨事务委员会港岛区海滨发展专责小组主席何文尧昨日表示，美食车营运需很大机动性及流动性，目前当局正在摸索方向。多位议员及地区人士认为，要发展好本港的美丽海滨，应结合本地文化、饮食特色，并加强维港两岸不同景点间的串联，令海滨更具特色及风味。＼大公报记者 义昊



营运需很大机动性 正摸索方向



2024至25年度财政预算案指出，政府会善用海滨资源，为市民及旅客提供更吸引、多元的体验。发展局将会在维港海滨选择合适地点，以试点方式引入餐饮、零售及娱乐等商业设施，为游人带来方便及更好体验。何文尧昨日出席电台节目表示，发展局因应预算案提出的要求，将分别推出短、中、长期措施发展海滨。



政府计划于今年中在湾仔海滨的水上运动及康乐区，即港铁“乌蝇头”退役列车进驻的“海滨站”景点附近，设立潮流轻食饮品智能售卖点，今年底会在九龙东茶果岭海滨长廊设点。智能售卖点有专门设计的外观，每个可容纳几台自动售货机，提供小吃和饮料，如雪糕、爆谷、沙冰等。两个地点将结合附近现有休憩设施、枱椅和打卡装置，供市民及游客休憩娱乐。“短期措施是希望轻巧、灵活地尽快落到地”，何文尧说，希望这些自动售货机可以吸引市民，当局到时会再观察 市民反应，若反应好便继续优化。



至于中期措施方面，何文尧说，当局希望在海滨场地许可下将餐饮设施恒常化，例如现正兴建东区走廊下行人板道旁的餐厅、固定小食亭、流动小食店等预计今年内开幕。他表示，东区走廊下的行人板道项目已倾谈了十多年，上次就相关设计时，海滨事务委员会已强烈提出要求，需要在板道提供餐饮设施，尤其是供电设施。



海滨事务委员会主席吴永顺早前接受《大公报》独家专访时表示，海滨长远可发展小型海滨美食区，参考新加坡、澳洲悉尼、挪威奥斯陆的海滨经验，餐饮区是一列建筑物，地下至楼上一、两层是多间餐厅，提供不同款式食物，晚间可以是酒吧。他表示，希望政府尽快落实开展计划，再视乎市民与游客的接受程度，逐步增加餐饮设施。



建议引入街头表演等艺文活动



湾仔区区议员穆家骏表示，海滨作为香港热门旅游景点，相信增设美食车可以吸引更多游客来港观光。他认为，相较于外国的美食车在夏天游客络绎不绝，但冬天因太冷无人问津，香港年温差变化不大，引入美食车一年四季都会有游客光顾。他也指出，政府在发展美食车时应该结合本地特色，如湾仔海滨是避风塘文化发源地之一，这里的美食车如果售卖避风塘炒蟹等特色食物，相信对于游客而言将非常有吸引力。



选委会界别立法会议员梁毓伟建议，当局应加强维港两岸不同景点间的串联，引入美食车正是其中一个方向，亦可引入街头表演等艺文活动，令海滨充满特色及风味。



选委会界别立法会议员林筱鲁认为，维港是香港最主要的“广告板”，可以推动很多商业活动，令商界以此为背景进行品牌定位。他呼吁当局日后从这方面作多思考。他还表示，香港的服务水平还有提升空间。旅发局推动礼貌活动是一种做法，政府还应与饮食业及旅游业沟通，重新做好培训，有需要应引入外地的服务资源。