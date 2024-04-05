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西班牙加那利群岛附近73名非法移民获救
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2024-04-05 17:38:38
中评社北京4月5日电／据央视新闻报导，当地时间4日，西班牙海岸警卫队在西班牙加那利群岛附近海域从一艘船只上救起73名非法移民。据瞭解，这些非法移民中有人受伤。目前还不清楚这艘非法移民船从什么地方出发。
加那利群岛位于大西洋，距离非洲西海岸最近处仅约130公里，成为许多非法移民船进入欧洲的登陆地。西班牙内政部表示，在今年1月1日至3月31日期间，共有13115名非法移民乘船抵达加那利群岛。
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