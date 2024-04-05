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联合国人权理事会呼吁对以色列实施武器禁运
http://www.CRNTT.com   2024-04-05 17:38:30


　　中评社北京4月5日电／据央视新闻报导，当地时间4月5日，联合国人权理事会投票通过一项决议草案，呼吁所有国家停止向以色列出售或转让武器、弹药和其他军事装备，以防止进一步违反国际人道法及侵犯和践踏人权的行为。

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