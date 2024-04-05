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乌与芬签署安全协议 在所有重要领域合作
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2024-04-05 17:38:15
中评社北京4月5日电／据央视新闻报导，当地时间5日，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体上表示，当天与芬兰签署了安全协议，芬兰是第八个与乌克兰签署该协议的国家。泽连斯基称，此次签署了有一份系统且全面的协议，乌克兰与芬兰在所有重要领域将展开为期十年的合作。
此外泽连斯基表示，芬兰将恢复与乌克兰的合作，包括国防和财政援助以及投资，并在乌克兰入盟及北约问题上给予强力支持，联合制裁俄罗斯。
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