乌与芬签署安全协议　在所有重要领域合作

中评社北京4月5日电／据央视新闻报导，当地时间5日，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体上表示，当天与芬兰签署了安全协议，芬兰是第八个与乌克兰签署该协议的国家。泽连斯基称，此次签署了有一份系统且全面的协议，乌克兰与芬兰在所有重要领域将展开为期十年的合作。



此外泽连斯基表示，芬兰将恢复与乌克兰的合作，包括国防和财政援助以及投资，并在乌克兰入盟及北约问题上给予强力支持，联合制裁俄罗斯。