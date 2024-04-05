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巴勒斯坦红新月会称该组织已有15人遇难
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2024-04-05 17:37:58
中评社北京4月5日电／据央视新闻报导，巴勒斯坦红新月会当地时间4日表示，自本轮巴以冲突爆发以来，该组织已有15名成员在冲突中遇难。
该组织发言人内巴勒·法尔萨赫在社交媒体表示，加沙地带人民的生存状况非常恶劣，他们每天生活在恐惧之中，医疗系统几乎崩溃，人们正面临饥荒威胁。法尔萨赫强调，平民、人道主义工作者和医务人员必须得到保护和尊重，国际社会必须立刻采取行动结束加沙地带的冲突。
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