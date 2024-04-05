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波兰外长：北约决定成立乌克兰联合特派团
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2024-04-05 17:41:19
中评社北京4月5日电／据央视新闻报导，波兰外长西科尔斯基日前表示，北约决定成立一个联合特派团，向乌军提供军事训练、后勤等支持。西科尔斯基强调，这并不意味着北约直接介入武装冲突，而是能够利用北约的协调、训练和规划能力，给乌克兰提供更好的支持。对于乌军的训练将主要在波兰进行。
俄罗斯方面此前表示，美国和北约直接参与俄乌冲突的方式，不仅包括提供武器，还在英国、德国等地进行人员培训。俄方指出，任何包含乌克兰武器的物资都将成为俄罗斯的合法打击目标。
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