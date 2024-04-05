俄紧急情况部：多地进入洪水活跃期

中评社北京4月5日电／据央视新闻报导，俄罗斯紧急情况部4月5日表示，目前俄罗斯36个地区已进入春季洪水活跃期，1970多座民房、10186多块宅基地、190座桥梁和120段高速公路被淹。



俄紧急情况部派出近3千名救援人员开展救援作业，同时不断监测春汛情况，并向受灾群众提供有针对性的帮助，包括安排船只和提供食品等生活必需品。