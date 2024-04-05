打造互联互通境内外合作平台

中评社北京4月5日电／据大公报报导，“风链计划”以母公司天风证券的“城市投行”工程为依托，通过与各地国家级开发区建立深度合作，为相关企业提供多元金融方案，打造互联互通的境内外合作平台。



为内地开发区提供金融服务



在邹传眼中，“风链计划”可以帮助企业进行空间上的横向拓展，以及资金资源方面的纵向协调。通过“风链计划”，天风国际已陆续与武汉东湖新技术开发区、郑州航空港双碳产业园、徐州经济技术开发区、荆门高新技术产业开发区、乌鲁木齐经济技术开发区、昆山高新技术产业开发区建立合作。



据邹传介绍，根据湖北省的“十四五”规划，期内金融业占该省GDP（本地生产总值）的比例要从6.5%提高到8.5%；私募基金规模要从6000多亿增加到1万亿人民币；上市公司要从177家增加到250家。他认为，发展目标中蕴含着广阔的金融服务空间，也为天风国际未来发展提供了新的动能。



今年首季度，公司债务资本市场团队完成“风链计划”相关债券发行35笔；股权资本市场团队聚焦湖北省内拟上市公司群体需求，以“集束型”服务模式实现各类企业上市前期的辅导业务增长；资产管理业务团队以产业基金为核心纽带，着力打造服务于开发区的境外创新产业基金模式。



邹传表示，天风国际具有深厚的产业研究能力及强大的资源整合能力，并且真正站在高质量发展的角度，赋能产业、服务城市，提供关于产业链布局的专业谘询建议，目前已为多个国家级开发区打通了“信息流”、“资金流”、“人才流”。