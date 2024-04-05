香港金融中心优势显着

中评社北京4月5日电／据大公报报导，“一国两制”为香港金融中心赋予很好的保障，法律、税收、营商体系支撑着本地开放性的经济环境



•联汇制度的稳固保证了市场底层风险的可控



•香港背靠内地市场，享有丰富的客群、资产与资金优势