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香港金融中心优势显着
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2024-04-05 17:45:54
中评社北京4月5日电／据大公报报导，“一国两制”为香港金融中心赋予很好的保障，法律、税收、营商体系支撑着本地开放性的经济环境
•联汇制度的稳固保证了市场底层风险的可控
•香港背靠内地市场，享有丰富的客群、资产与资金优势
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